Tekirdağ'da Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün başlayan orman yangını sürerken, alevlerin tehdit ettiği 3 köy boşaltıldı. Geceyi gündüze çeviren alevler dron ile havadan görüntülendi.

Şarköy ilçesine bağlı kırsal bölgelerde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, Kızılcaterzi Mahallesi'ne kadar ilerleyerek evleri tehdit etmeye devam ediyor. Alevlerin mahalleye yaklaşmasıyla birlikte bölge adeta gündüze dönerken, köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

3 köy boşaltıldı

Kızılcaterzi'nin yanı sıra yangın tehdidi altındaki 2 köy daha boşaltılırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin Kızılcaterzi kırsalına ulaştığı o anlar dron ile havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ