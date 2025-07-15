Tekirdağ'da Orman Yangını: 2 Mahalle Tahliye Edildi

Tekirdağ'da Orman Yangını: 2 Mahalle Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgar etkisiyle büyüyerek çevredeki tarım arazilerine ve evlere sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, 2 mahalle tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere ve tarım arazilerine sıçradı, 2 mahalle tahliye edildi. Yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alandan çevredeki tarım arazilerine ve ardından Şenköy Mahallesi'ne ulaştı. Yangına uçaklar ve helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Orman İşletme ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destek ekipler bölgeye sevk edildi.

Alevlerin bazı evlere sıçraması üzerine 2 mahalle tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışırken, bazı çiftliklerde panik yaşandı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürerken, ekipler yangının daha fazla yerleşim yerine yayılmaması için büyük çaba harcıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı

TBMM'deki 15 Temmuz programında sürpriz isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.