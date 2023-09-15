Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da orman yangını Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'da orman yangını
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanda dumanlarını yükselmesi ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri orman yangınını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa