Tekirdağ'da orman yangını 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da orman yangını Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ormanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tekirdağ'da orman yangını TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ormanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Kapaklı'da akşam saat 20: 00 sularında Atatürk Mahallesi Çiflikler bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar bir yandan da yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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