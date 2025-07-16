Tekirdağ'da Orman Yangını 10 Saatten Fazladır Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını 10 saattir devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazilerini etkisi altına aldıktan sonra yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangında bazı mahalleler boşaltıldı, bazı evlerde hasar oluştu. Vatandaşlar hayvanlarını tahliye ederken, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevlerin gece boyunca bölgeyi aydınlatması dikkat çekti. Bugün öğleden sonra saat 14.00'da çıkan yangın yaklaşık 10 saattir devam ederken, yangın Çanakkale sınırına dayandı. Yangına müdahale sürüyor. - TEKİRDAĞ