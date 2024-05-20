Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde 1 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, 90 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 765 TL para ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken,1şüpheli ise uyuşturucuda gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title