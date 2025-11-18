Haberler

Tekirdağ'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Güncelleme:
Ara tatilin ardından Tekirdağ'da okulların çevresinde 1,627 polis ve 112 ekiple yapılan denetimlerde öğrencilerin güvenliği için kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Polis, okul servis araçları ve tütün ürünleri ile alkol satışları üzerinde denetim yaptı.

Ara tatilin ardından kent genelindeki okul çevrelerinde bin 627 polis ve 112 ekiple yapılan denetimlerde öğrencilerin güvenliği için kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla 265 okul ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya indi. Bir haftalık ara tatilin sona erdiği 17 Kasım sabahında, 112 ekip ve bin 627 polisle okul bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Okul servis araçlarında yapılan kontroller titizlikle sürerken öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları sağlandı. Polis ekipleri ayrıca okullar ve yurtlar çevresinde, elektronik sigara dahil her türlü tütün ürünleri ile alkol satışı konusunda denetimleri sıklaştırarak şüpheli durumlara karşı anında müdahalede bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek öğrencilere başarı, şehre ise güvenli bir eğitim yılı dilediğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
