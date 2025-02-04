Tekirdağ'da Öğrencilerin Güvenliği İçin Güçlü Önlemler Alındı

Tekirdağ'da yaklaşık 220 bin öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri gün boyunca görev yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Okul servis araçları titizlikle kontrol edilirken, elektronik ve paket sigara ile alkol satışlarına yönelik tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Özel güvenlik görevlileri, muhtemel riskler konusunda genel kolluk-özel kolluk iş birliği çerçevesinde bilgilendirilirken, okul çevrelerinde huzursuzluk oluşturan kişi ve gruplara karşı 112 ihbar hattı aracılığıyla hızlı müdahale edileceği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, NARVAS ve KAAN projeleri kapsamında güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü vurgulayarak, öğrencilere güvenli bir eğitim dönemi diledi. - TEKİRDAĞ