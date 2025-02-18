Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Tekirdağ'da Öğrenciler Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Tekirdağ'da Öğrenciler Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kolejde eğitim gören öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde siber zorbalık ve sanal dünya tehlikeleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, polislik mesleği hakkında deneyim kazanarak, güvenlik ekipmanlarını tanıma fırsatı buldu.

Tekirdağ'da öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek hem siber dünyanın tehlikeleri hakkında bilgilendirildi hem de polislik mesleğiyle ilgili deneyim kazandı.

Tekirdağ'da kolejde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. Ziyaret kapsamında, öğrencilere siber zorbalık ve sanal dünyanın tehlikeleri anlatıldı. Akran zorbalığına maruz kalmaları durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrenciler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme birimini de ziyaret etti. Polis ekipleri, görevlerinde kullandıkları ekipmanları tanıtarak meslekleri hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, çocukların hem sanal hem de gerçek dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'daki yeri belli oldu
img

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
img

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.