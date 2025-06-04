Tekirdağ'da Ofisinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Ofisinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Burhan Y. isimli şahıs ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş önlemler aldı ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ofisinde silahı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde Burhan Y. isimli şahıs ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Burhan Y.'nin saldırıda hayatını kaybettiği belirlenirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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