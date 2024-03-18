Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Nevruz kutlamalarında PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 5 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan Nevruz kutlamalarında, PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Nevruz kutlamalarında PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 4 kişi ve alandaki aramalarda üzerinde fişek çıkan 1 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda 'Şimdi özgürlük zamanı' konulu miting ve 'Nevruz Etkinliği'nde alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında, herkesin görebileceği şekilde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen B.K. H.K. S.B. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Arama noktasında ise üzerinde bir adet fişek olduğu tespit edilen M.İ. isimli şahıs ile birlikte toplamda 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title