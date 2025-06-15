Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Farkındalık Çalışmaları

Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Farkındalık Çalışmaları
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59. Uluslararası Kiraz Festivali'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadeleye dikkat çekmek için halkı bilgilendirdi. Katılımcılara, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık artırmak amacıyla çeşitli el broşürleri ve projeler tanıtıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri, 59. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde narkotik suçlarla mücadeleye dikkat çekti.

Festival çerçevesinde sahne konser öncesi, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan "Narko Nokta" bilgilendirme standını ziyaret eden yaklaşık bin 500 kişiye, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" el broşürleri dağıtıldı.

Ayrıca emniyet personelleri tarafından "NARVAS" ve "UYUMA" projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak katılımcılara uygulamaların işleyişi anlatıldı.

Yapılan çalışmalarla halkın uyuşturucu ile mücadele konusundaki bilinç ve duyarlılığının artırılması hedeflendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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