Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan sokak çetelerine yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 34,99 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 840 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın gençlerini hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ