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Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında 9 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında 9 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği narkotik operasyonlarında 9 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 9 şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Ocak 2025 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında Narkotim ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar ve tekil yakalamalar neticesinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 41 ayrı "uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak-bulundurmak" ve 11 ayrı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında işlem yapıldı.

Operasyonlar sonucunda toplam 52 olayda, 243 gram bonzai, 64 gram esrar, 711 adet sentetik ecza, 27 gram kokain, 21 gram eroin, 81 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 35 bin 70 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplam 59 kişiye yasal işlem yapılırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 9 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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