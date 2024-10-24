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Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde 19-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde son günlerde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında birçok şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da 19-22 Ekim 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Çorlu, Süleymanpaşa, Muratlı, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, şüphelilerin üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Bu operasyonlar sonucunda şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 19 Ekim'de Çorlu'da M.İ. ve S.K. isimli şahısların üzerinde 1,15 gram kokain ele geçirildi. 20 Ekim'de ise O.T. isimli şüphelinin üzerinde 10,54 gram eroin bulundu. 21 Ekim'de ise yine Çorlu'da A.A., E.G. ve F.S. isimli şahısların üzerinden sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde ise 21 Ekim'de yapılan aramalarda C.Y. isimli şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza, T.D. isimli şüphelinin aracında ise bonzai ve uyuşturucu içme aparatı bulundu. Aynı tarihte Çorlu'da M.Ö. ve E.G. isimli şahısların da metamfetamin ve bonzai maddeleri ile yakalandığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın diğer ilçelerinde de operasyonlar hız kesmeden devam etti. Muratlı'da K.Ş., D.K., U.K. ve F.İ. isimli şahısların üzerinden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çerkezköy'de yapılan bir operasyonda ise B.D. ve Ö.D. isimli şahısların ikamet adreslerinde sentetik ecza bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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