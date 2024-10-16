Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 75 Şüpheli, 4 Tutuklama
Tekirdağ'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında toplam 75 şüpheliye yasal işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ'da yapılan narkotik operasyonlarında 75 şüpheliye yasal işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7-14 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik önemli başarılar elde etti. Operasyonlar kapsamında toplam 75 şüpheliye yasal işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.
Operasyonlarda; 403 gram esrar, 87 gram bonzai, 871 sentetik ecza-ecstacy, 64 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 13 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, 1 tabanca ve 2 bin 725 TL nakit para ele geçirildi.
Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ