Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 197 Şüpheliye İşlem, 12 Tutuklama

Güncelleme:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 1 haftada 197 kişiye işlem yapıldı, 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, 1 haftada 197 şüpheliye işlem yapıldı. 12 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında 11 ilçede, 62 mahallede yapılan 181 uygulamada uyuşturucu madde suçlarına karıştığı belirlenen toplam 197 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 165'i 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak', 32'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem gördü.

Operasyonlarda 1 kilogram 70 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 121 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 bin 820 TL para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ihbar ve taleplerini iletebileceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


