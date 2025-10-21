Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 192 Şüpheli, 12 Tutuklama

Tekirdağ genelinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 hafta içinde 192 şüpheliye adli işlem yapılırken, 12 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-20 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 11 ilçenin 62 mahallesinde 179 uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 159 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 33 kişi olmak üzere toplam 192 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 1 kilogram 29 gram çeşitli uyuşturucu madde, 924 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 11 bin 150 TL para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'ımızı gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından, torbacılardan vatandaşlarımızın desteğiyle temizlemeye kararlıyız." denildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların acil durumlarda 112 üzerinden, acil olmayan şikayet ve taleplerini ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı olarak iletebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ