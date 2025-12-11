Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Tekirdağ genelinde bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 188 şüpheli hakkında işlem yapılırken 16 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS ihbarları doğrultusunda 11 ilçenin 62 mahallesinde bir hafta boyunca sahada yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan 170 uygulamada uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yüz altmış bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise yirmi yedi kişi olmak üzere toplam yüz seksen sekiz şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 765 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 649 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 290 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen on altı kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ı gençleri zehirleyen sokak satıcılarından temizleme kararlılığının sürdüğünü belirterek vatandaşların her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini, ayrıca 0 552 155 59 59 numaralı Whatsapp hattına yazılı veya fotoğraflı şekilde talep ve şikayetlerini iletebileceklerini aktardı. - TEKİRDAĞ