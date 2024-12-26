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Tekirdağ'da Narko Alan Uygulaması: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Narko Alan Uygulaması: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da Hacıevhat Mahallesi'nde düzenlenen Narko Alan uygulamasında 600 şahıs ve 50 aracın sorgulandığı, 3 adet uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Uygulama havadan dron ile desteklendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede ilk defa 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamı sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya, havadan dron desteği de verildi. Yaklaşık 600 şahıs ve 50 aracın sorgulandığı uygulamada 28 umuma açık mekan da denetlendi. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 adet lyrica isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, eksiklikleri bulunan araçlara yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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