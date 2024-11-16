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Tekirdağ'da Motosikletli Sürücü İki Ayrı Kazada Yaralandı

Tekirdağ'da Motosikletli Sürücü İki Ayrı Kazada Yaralandı
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Tekirdağ Çorlu'da T.B. isimli motosiklet sürücüsü, 15 dakika arayla iki farklı kazada yaralandı. İlk kazada evin duvarına çarpan sürücü, ikinci kaza sonrası park halindeki otomobillere çarparak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli 15 dakika arayla iki ayrı noktada geçirdiği kaza sonrası yaralandı.

Gece yarısı yola çıkan T.B.'nin kullandığı 34 BEB 302 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta bir evin duvarına çarptı. Daha sonra motosikletine binip kaza mahallinden ayrılan T.B., yaklaşık 15 dakika sonra Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Mandıracı Sapağı mevkisinde park halindeki iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen T.B. yaralandı. Yaralı ve baygın halde bulunan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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