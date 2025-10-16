Haberler

Tekirdağ'da Motosikletli Şüphelilerin Kaçışı Kaza ile Son Buldu

Tekirdağ'da Motosikletli Şüphelilerin Kaçışı Kaza ile Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yunus ekiplerinden kaçan motosikletli şüpheliler, başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaçan şahısların bir bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yunus ekiplerinden kaçan motosikletli şüpheliler, başka motosikletle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, kaçan şahısların Ergene ilçesinde bıçaklı yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı.

Ergene Sağlık Mahallesi'nde bir genç, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Şüpheli şahısların Çorlu'da yunus ekiplerince fark edilmesi üzerine kovalamaca başladı.

Kaçan motosikletlerden biri Şinasi Kurşun Caddesi'nde O.Ş.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası Y.Ç., M.V.Ç. ve O.Ş. yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu olan şüpheliler Y.Ç. ve M.V.Ç., ayrıca kaçan başka motosiklette yolcu olarak bulunan O.S. yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklama olayı anbean kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.