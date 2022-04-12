Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Haberler

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Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Tekirdağ Çorlu'da otobüse çarpmamak için yön değiştiren motosikletlinin, karşı yönden gelen tankerle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otobüse çarpmamak için yön değiştiren motosikletlinin, karşı yönden gelen tankerle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu istikametine seyreden Akın Ö.'nün kullandığı motosiklet, yol ayrımında Metiner Orhan Sokak istikametine sapan halk otobüsüne çarpmamak için yön değiştirerek, karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki akaryakıt tankeriyle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Akın Ö. ve arkasında bulunan Numan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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