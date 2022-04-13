Motosikletiyle araca arkadan böyle çarptı: Yaralanan sürücü hastaneye gitmedi
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Motosikletiyle araca arkadan böyle çarptı: Yaralanan sürücü hastaneye gitmediTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da yol kenarına sapan araca arkadan çarpan motosikletli yarasına rağmen hastaneye gitmedi.
Motosikletiyle araca arkadan böyle çarptı: Yaralanan sürücü hastaneye gitmedi
TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da yol kenarına sapan araca arkadan çarpan motosikletli yarasına rağmen hastaneye gitmedi.
Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zafer Mahallesi istikametine seyreden Erhan Ö. idaresindeki motosiklet, yoluna sağına sapan Yavuz G. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Aracın arka kısmında ve motosiklette meydana gelen büyük hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Başından ve dizlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz G. sağlık ekiplerinin hastane talebini reddetti.
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.