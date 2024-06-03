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Tekirdağ'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir motosiklet, yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolda yürüyen H.O. isimli vatandaşa çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Motosiklet Tekirdağ Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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