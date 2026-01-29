Haberler

Tekirdağ'da motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'da motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Güncelleme:
Çorlu'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması kask kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın kask kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak'ta meydana geldi. Çamlıbel Caddesi yönüne seyreden E.A. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

