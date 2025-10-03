Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan R.B. idaresindeki otomobil, Güven Caddesi'ne dönmek istediği sırada karşı yönden gelen F.G. kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
