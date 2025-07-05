Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay sonrasında sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MIJ 239 plakalı motosiklet ile 59 SA plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki bir kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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