Tekirdağ'da Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimleri

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri, moto-kurye firmalarının yönetici ve çalışanları katıldı. Toplantıda motosiklet sürücülerine, kask kullanımının hayati önemi ve trafikte karşılaşılan tehlikelere karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Eğitim sırasında sürücülere, motosiklet kazalarının nasıl önlenebileceği ve güvenli sürüş kurallarına uyulması gerektiği konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Trafikte "sıfır can kaybı" hedefi doğrultusunda düzenlenen toplantıda, eğitimlerin tüm yol kullanıcıları için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının motosiklet kazalarını en aza indirerek sürücülerin, yolcuların ve yayaların güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. - TEKİRDAĞ