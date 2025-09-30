Tekirdağ'da Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde emniyet şeridinde duraklayan otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Halim Cihad Ö.'nün kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde duraklayan Hüseyin Semih İ. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halim Cihad Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Arıza şüphesiyle emniyet şeridine çekmiş

Öte yandan kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Hüseyin Semih İ., "Arabada arıza gibi küçük bir şey hissettim, durdum. Emniyet şeridine park ettim ve henüz arabadan daha inmeden motosikletli arkadan çarptı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ