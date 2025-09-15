Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan M.A.U.'nun durumu hakkında bilgi verildi.
Tekirdağ Çorlu'da bir araçla çarpışarak kaldırıma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Karagözler Sokak sapağında meydana geldi. Ergene yönüne seyreden M.A.U.'nun kullandığı motosiklet ile aynı istikamette seyreden kamyonet çarpıştı.
Kaza sonrası kaldırımdaki ağaç devrilen motosiklet sürücü M.A.U. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa