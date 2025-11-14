Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosiklet, lokantanın bahçesine girdi. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet, kontrolden çıkarak lokantanın bahçesine girdi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 Mayıs Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile Cumhuriyet Bulvarı yönüne seyreden E.E.'nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten düşen E.E. yolda yuvarlanırken, kontrolden çıkan motosiklet ise bir lokantanın bahçesine girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü E.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

Oval Ofis'te neşeli anlar, çocuklar adını sordu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.