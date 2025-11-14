Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet, kontrolden çıkarak lokantanın bahçesine girdi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 Mayıs Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile Cumhuriyet Bulvarı yönüne seyreden E.E.'nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten düşen E.E. yolda yuvarlanırken, kontrolden çıkan motosiklet ise bir lokantanın bahçesine girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü E.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ