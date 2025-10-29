Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da ters yönden sokağa dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli, kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Şiddetli yağışın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da ters yönden sokağa dönüş alan otomobile çarpmamak için kontrolünü kaybeden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Emre 1. Sokak'tan ters yönde seyrederek Mehmet Ağa Sokağa dönüş yapan bir otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan Y.S., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hastaneye kaldırıldı
Şiddetli yağışın da etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Y.S. yaralandı. Yaralı kurye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ