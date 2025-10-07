Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde hızlı seyreden bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Turan D., 5-6 metre ileriye savrularak yaralandı. Yaralı sürücü Turan D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün kask takması sayesinde kazayı ölümcül yaralanmadan kurtardığını belirtti.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ