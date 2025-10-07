Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Turan D., otomobille çarpışarak yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün, kask takmasının hayatını kurtardığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde hızlı seyreden bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Turan D., 5-6 metre ileriye savrularak yaralandı. Yaralı sürücü Turan D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün kask takması sayesinde kazayı ölümcül yaralanmadan kurtardığını belirtti.

Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
