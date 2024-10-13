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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'ni Ballıhoca Mahallesi'ne bağlayan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Kerem Y. (17) idaresindeki 59 AIM 365 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradan da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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