Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir hafif ticari araçla çarpışan motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü Nursu A. ağır yaralanırken, yanındaki İlknur A. hafif yaralandı. Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Nursu A. idaresindeki 59 AIV 355 plakalı motosiklet ile Erkan A. yönetimindeki 59 NC 709 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Nursu A. ile yanındaki İlknur A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Nursu A. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İlknur A. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Kazaya ilişkin adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ
