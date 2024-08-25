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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 18 yaşındaki Ahmet Yiğit Erel, kullandığı motosikletin bir otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği yerde cenaze namazı düzenlenecek.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 18 yaşındaki Ahmet Yiğit Erel, kullandığı motosikletin bir otomobile çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Yiğit Erel sevk ve idaresindeki 59 AEK 001 plakalı motosiklet, Süleymanpaşa'nın Kayı Mahallesi yakınlarında 59 DG 252 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleymanpaşa ilçesi Kaşıkçı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Yiğit Erel, öğle namazını müteakip Öz Doyuran Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Motosiklet 3-sayfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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