Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaya Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya ve torununa çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da motosiklet ile yayaların karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 yaya da yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Hıdırağa Mahallesi istikametine seyreden 24 yaşındaki Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen yaya B.Ç. ve torunu M.Ç.'ye (4) çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yayalar yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Şerafettin Gevrek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.