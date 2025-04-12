Tekirdağ'da Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: İki Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Ö.A.'nın kullandığı motosiklet ile O.K. idaresindeki servis minibüsü yol ayrımında çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Ö.A. ve arkasında bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa