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Tekirdağ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada H.K. adlı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ Çorlu'da motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri, Şinasi Kurşun 18. Sokak sapağında meydana geldi. F.H.Y. idaresindeki otomobil, ara sokağa saptığı sırada karşı yönden gelen H.K.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü H.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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