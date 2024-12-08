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Tekirdağ'da Motosiklet Denetimlerinde Ceza Yağdı

Tekirdağ'da Motosiklet Denetimlerinde Ceza Yağdı
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Jandarma trafik timleri, Tekirdağ'da yaptıkları özel denetimlerde kurallara uymayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine toplamda 109 bin TL'den fazla ceza uyguladı.

Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Tekirdağ'da 7 Aralık 2024 tarihinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan özel denetimler kapsamında 129 araç ve 129 sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 11 sürücüye toplam 17 bin 167 TL idari para cezası tanzim edildi.

Aynı gün yapılan diğer denetimlerde ise 20 sürücüye toplam 92 bin 775 TL idari para cezası uygulanırken, 2 hacizli ve yakalamalı araç yakalandı, 6 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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