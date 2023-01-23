Tekirdağ'da moto kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 2. Sokak üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Diyar D. yönetimindeki 59 AFY 361 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Şahcihan Ş. idaresindeki 22 EK 699 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Diyar D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı an be an kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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