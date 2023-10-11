Tekirdağ'da yapılan bir uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir minibüste 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da minibüste 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da bir minibüste 1 milyon 680 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptıkları sırada Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.S.Y. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.