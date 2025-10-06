Tekirdağ'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüs ile silobas dorse tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe çıkışında aynı yönde ilerleyen Mehmet N. idaresindeki 59 ANT 682 plakalı otomobil ile Haydar K. yönetimindeki 59 AEN 212 plakalı işçi servisi, iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle birbirlerini sıkıştırdı. Otomobilin manevrası sonucu minibüs karşı şeride geçerek, Fethi İ. yönetimindeki 06 EZS 136 plakalı silobas dorse tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, sürücü Haydar K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken, polis ekipleri araç sürücülerini alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ