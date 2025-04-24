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Tekirdağ'da Mıcırlı Yolda Kaza: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Mıcırlı Yolda Kaza: Sürücü Yaralandı
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Çorlu'da mıcırlı yolda kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da mıcırlı yolda kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, Hatip Mahallesi 1708. Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan mıcırlı yola giren R.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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