Tekirdağ'da Mezarlıkta 2 Kuzenin Ölümü Şok Etti

Tekirdağ'da 2 kuzen mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde mezarlıkta park halindeki araçta 2 kişi ölü bulundu.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Park halindeki hafif ticari araçtan gelen silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede, araçta kuzen oldukları belirlenen Birkan İ. ve Berna İ'nin silahla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak detaylı inceleme yapıldı. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna dair soruşturmayı sürdürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin yakınlarının da ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor