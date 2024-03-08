Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi 360 derece döndü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi istikametinden Çerkezköy istikametine doğru dönüş yapmak isteyen 34 DZG 192 plakalı araca, Çorlu'dan Çerkezköy'e seyir halinde olan 60 ZM 284 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ve yağışlı havanın etkisiyle 34 DZG 192 plakalı araç yol üzerinde ters yöne döndü. Kazayı görenler durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title