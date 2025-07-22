Tekirdağ'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Metruk Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, 01.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki bir metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle boş durumdaki metruk binadan alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metruk binayı saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.