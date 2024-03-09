Tekirdağ'da Metruk Binada Çıkan Yangın Geceyi Gündüze Çevirdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın gece boyunca devam etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak bina kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Yangın, Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının yaşandığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ