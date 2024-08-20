Tekirdağ'da metruk bina alev topuna döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da uyuşturucu bağımlılarının dadandığı metruk bina gece yarısı alevlere teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu 1. Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlılarının sık sık girip çıktığı mesken tuttuğu tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesi sonrası tamamen söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle onlarca mahalle sakini sokağa döküldü. Metruk bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili konuşan bina sahipleri, "Binaya sürekli madde bağımlılarının girdiğini duyuyorduk. Son olarak yangın çıkmış. Yıkılması için gerekli müracaatta bulunmuştuk" diye konuştu.